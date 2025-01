Pronosticipremium.com - Roma Femminile, Hanshaw dice addio: è UFFICIALE al West Ham

La sessione di calciomercato tocca tutte le sezioni ed anche lasembra si stia muovendo in maniera attiva per andare a rafforzare la squadra di Spugna. Dopo l’arrivo di Kathrine Moller Kuhl, centrocampista classe 2003 proveniente dall’Arsenal, la formazione giallorossa dovrà prepararsi ad affrontare diversi addii.Saki Kumagai è infatti ad un passo dalla cessione, chiesta direttamente dalla centrocampista giapponese che avrebbe intenzione di accettare l’opportunità datagli dalle London City Lioness di firmare un contratto di alto valore economico all’età di 35 anni. Ma la giapponese non è l’unica a lasciare la. Infatti, nelle ultime ore anche Verenaha salutato le compagne al Tre Fontane per iniziare una nuova avventura in Inghilterra.alHam, come riportato da Ilnista, avrebbe chiesto la cessione al club per questioni personali, dunque non legati ai rapporti con il club.