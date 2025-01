Abruzzo24ore.tv - Riduci la spesa dei rifiuti: scopri il nuovo sistema che sostituisce la TARI

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - La transizione dallaallaffa Puntuale suiP) premia i cittadini che producono menoe differenziano correttamente, offrendo vantaggi economici e ambientali. In molte città italiane, la gestione deista subendo una significativa trasformazione. La tradizionale Tassa sui) viene progressivamente sostituita dallaffa Puntuale suiP), unche incentiva comportamenti più responsabili e sostenibili. Cos'è laP e come funziona? LaP si basa sul principio "Pay As You Throw" (paga per ciò che getti), dove laffa è calcolata in base alla quantità effettiva diindifferenziati prodotti. Questo metodo prevede due componenti principali: Quota fissa: determinata dalla superficie dell'immobile, copre i costi base del servizio di raccolta.