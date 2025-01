Laprimapagina.it - Rende. Addio al Professor Vincenzo Carbone: lutto nel Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria

Con profonda tristezza, ildiannuncia la scomparsa del, figura di spicco nella comunità accademica e scientifica internazionale.Ilera noto per i suoi contributi innovativi nel campodei plasmi e dei sistemi complessi. Tra i suoi studi pionieristici figurano ricerche sul vento solare, sullo space weather, sulla turbolenza e su sistemi complessi, che lo hanno reso un punto di riferimento a livello globale.Nel corsosua brillante carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la prestigiosa Medaglia Lewis Fry Richardson, assegnatagli dall’European Geosciences Union per il suo contributo alla comprensione dei processi non lineari nei sistemi geofisici.Oltre ai suoi meriti scientifici, ilsi è distinto per il suo spirito collaborativo, la dedizione all’insegnamento e un profondo senso di umanità.