Ilfattoquotidiano.it - Referendum sul Jobs Act, perché non è vero che la riforma renziana “ha creato 1 milione di posti di lavoro” e cosa cambia se vince il Sì

La Corte costituzionale ha ammesso ilper abrogare il cuore delAct e ladeldel 2015 è tornata in cima all’agenda del dibattito politico. Anche questa volta non risparmiato dalle teorie fantasiose e dai numeri a casaccio lanciati dai sostenitori della stagione politica che vide protagonista Matteo Renzi e il suo governo. Il capogruppo di Italia Viva al Senato Enrico Borghi, per esempio, ha riesumato la storia del presuntodidi“grazie alAct”, condita da un ulteriore dato errato secondo cui più della metà di questi rapporti sarebbero “a tempo indeterminato”. Vediamodicono i dati. E checambierebbe in caso di vittoria del Sì.dicono i dati – Partiamo dai numeri reali facilmente riscontrabili dalle banche dati Istat: tra il 2015, cioè l’anno di approvazione delAct, e il 2018, gli occupati dipendenti in Italia sono in effetti aumentati di poco più di un, ma solo grazie a una fase economica favorevole grazie alla fine della recessione e alle politiche monetarie espansive della Banca centrale europea.