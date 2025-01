Linkiesta.it - Questo articolo non si occupa del presidente antiamericano degli Stati Uniti

AP/Lapressenon commenta il velenoso discorso di insediamento di Donald Trump, ilche, davanti a una platea di nazionalisti da anni Trenta del secolo scorso, ha promesso vendetta contro gli avversari politici, considerati traditori della patria, assieme alla chiusura delle frontiere, a espulsioni di massa, a tasse contro le entità straniere, a ripercussioni contro gli alleati storici, a grottesche riscritture delle mappe geografiche, ad annessioni di territori altrui al modo del Cremlino, e ad altre richieste biogeografiche di Lebensraum, di spazio vitale americano nel mondo.non è nemmeno un editoriale che si riduce a paragonare in modo forzato Trump con Hitler, semmai è una scarna sintesi del gioco di ruolo in costume nazionalista che ieri a mezzogiorno di Washington è andato in scena nella rotonda di Capitol Hill, riassaltata quattro anni dopo i moti del 6 gennaio 2021 non più da sciamani con copricapi a forma di corna di bufalo, ma da oligarchi reazionari che si credono padroni dell’universo e da imprenditori tecnologici senza spina dorsale che hanno violato la prima regola del libro “On Tyranny” di Timothy Snyder, quella del «non obbedire in anticipo».