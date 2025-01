Abruzzo24ore.tv - Previsioni Meteo: Settimana Atlantica con Piogge e Neve in Montagna

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Lache inizia il 20 gennaio 2025 segna il ritorno delle perturbazioni atlantiche sull'Italia, sostituendo la fase fredda precedente caratterizzata da correnti artiche. Questo cambiamento comporta un clima più mite e umido, con frequenti episodi di pioggia nelle regioni centro-settentrionali e nevicate sulle Alpi. Lunedì 20 gennaio 2025 La giornata inizia con i residui di un vortice mediterraneo che portaal Nord e sulle regioni occidentali. In particolare, si prevedono rovesci o temporali su Toscana, Lazio, alta Campania e Sicilia occidentale. Le Alpi occidentali vedranno nevicate sopra i 1000 metri, con possibilità dianche a quote collinari sul basso Piemonte. Sull'Appennino centrale, lacadrà oltre i 1300 metri. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, con venti meridionali tranne sul Mar Ligure, dove prevarrà il Grecale.