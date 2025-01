Metropolitanmagazine.it - Morto suicida a 39 anni Francisco San Martin, l’attore spagnolo di Jane The Virgin

Leggi su Metropolitanmagazine.it

LA News ha riportato la notizia cheSansarebbenella sua casa di Los Angeles. I fatti risalgono al 16 gennaio, ma la notizia è stata riportata in queste ore.aveva 39, ed era noto per il ruolo di Dario Hernandez nella serie spagnola Il tempo della nostra vita, ma ha recitato anche in Beautiful per 16 episodi nel 2017 e nella nota serieThe. aveva 39. Sempre secondo il sito LA News, si sarebbe tolto la vita impiccandosi nella sua casa a Los Angeles lo scorso 16 gennaio, dove è stato ritrovato.Si è tolto la vitadiTheSan, nato a Maiorca nel 1985, aveva iniziato la sua carriera nel mondo della televisione recitando in programmi per bambini. Per un periodo ha vissuto in Argentina, ed è poi tornato a Madrid dove ha lavorato come modello.