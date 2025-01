Lanazione.it - Maec, record di visite. Sfiorati 30mila ingressi. Allo studio mostra su Severini

Sono 28 mila 736 i biglietti staccati nel 2024 dal museo. "Numeri più che soddisfacenti e ora ci sono importanti progetti in programma per i prossimi tre anni". È Francesco Attesti (nella foto prima a sinistra) assessore alla cultura a tracciare un bilancio positivo dell’anno appena trascorso per il museo dell’Accademia Etrusca di Cortona. "La tendenza è in aumento rispetto ad un anno senza mostre di riferimento", conferma Attesti. "Non è possibile fare un confronto con il 2023, anno dellalegata al Signorelli, ma rispetto al 2022, registriamo oltre 3000 presenze in più". Questi nello specifico i dati. Nel 2022 gli accessi totali furono 25 mila 833. Nel 2023 i visitatori, complici i numeri soddisfacenti dellalegata ai 500 anni dalla morte di Signorelli, furono addirittura raddoppiati, ben 53mila 864.