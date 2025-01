L’Italia si prepara al Sei Nazioni 2025 Quesada | Su di noi più aspettative saremo difficili da battere

Leggi su Sportface.it

Mancano ormai pochissimi giorni al via del Seidi rugby, che vedràprovare a migliorare lo splendido risultato della scorsa edizione. Un anno fa, infatti, gli azzurri riuscirono a chiudere il prestigioso torneo con 11 punti all’attivo, frutto delle vittorie contro Scozia e Galles e del pareggio contro la Francia. Questa mattina si è tenuto, per la prima volta a Roma, l’evento di presentazione della rassegna: un’occasione speciale per un’edizione che rappresenta il 25esimo anniversario della prima partecipazione delal torneo.Era il il 5 febbraio 2000 quando gli azzurri debuttarono al Seibattendo la Scozia, squadra detentrice di quello che fino ad allora era il Cinque. In 25 anni sono cambiate molte cose, la nazionale sta vivendo un periodo di crescita e lesi sono alzate di conseguenza.