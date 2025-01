Ilgiorno.it - Librerie indipendenti. Un albo e agevolazioni: "Riconosciamo il valore"

di Marianna VazzanaMILANOUndelle. Poi la messa a punto di progetti a sostegno di queste attività. "Un passo avanti. L’assessore ha detto che la città non sarebbe la stessa senza di noi", fa sapere Luca Ambrogio Santini, presidente dell’Associazione Lim (di Milano), che raccoglie una quarantina di realtà, su una novantina totali. Santini è un libraio itinerante, fondatore di “Librisottocasa“, nata nel 2013 dopo la chiusura del negozio fisico in largo Mahler. La strada intrapresa dall’amministrazione è stata illustrata ieri dall’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi durante la commissione consiliare congiunta Lavoro, Cultura e Servizi Civici. "Abbiamo lavorato per strutturare un avviso pubblico di prossima uscita – ha evidenziato – che andrà a riconoscere un ruolo di rilevanza culturale, nel tessuto urbano, di questi soggetti, che verranno valutati per dei parametri che ne certifichino l’attività e ilnel tessuto socio culturale della città".