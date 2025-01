Ilgiorno.it - L’annuncio dell’assessore: presto vi daremo in dotazione il taser

Un impegno imponente per poter svolgere il quale l’amministrazione comunale di Vigevano sta operando per fornire al personale le dotazioni necessarie. È quello che emerge dalla ricorrenza di San Sebastiano, patrono del Corpo della polizia locale, giorno tradizionalmente dedicato al bilancio dell’attività dell’anno passato. Numeri alla mano, nel 2024, sono stati svolti 23 servizi con lo scout-speed, 30 ai varchi di accessi, 71 pattugliamenti delle aree periferiche e delle frazioni. Tra le sanzioni spiccano le 1.263 violazioni accertate per il passaggio con il semaforo rosso, le 835 per eccesso di velocità. Dieci le guide senza patente, altrettante quelle scadute, 63 le multe ad automobilisti sorpresi a guida con il telefonino in mano e 70 quelle per gli utilizzi non regolamentari dei monopattini.