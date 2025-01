.com - Irama torna in concerto all’Arena di Verona, i biglietti

annuncia uneventodiche si aggiunge alle due date al Forum di Assago e al live al Rock in RomaHa concluso il 2024 con unsold out all’Unipol Forum di Assago, ora, uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicali italiano, capace di spaziare tra generi e mondi diversi, inaugura il 2025 con una serie di novità. In attesa di vederlo sul palco del Festival di Sanremo con il brano Lentamente, annuncia un altro importante appuntamento live: il 2 ottobre torneràdiportando tutte le sue hit che gli hanno fatto collezionare 53 dischi di Platino e 4 oro e oltre 2,5 miliardi di streaming.Iper l’Arena disaranno in vendita online su www.vivoconcerti.com a partire da domani, mercoledì 22 gennaio, dalle ore 14.