Linkiesta.it - Il terrorisno, gli ostaggi, la guerra e l’estinzione del senso di pericolo

Un editoriale di Haaretz, amatissimo da grandi e piccini, si intitola “If it looks like ethic cleansing, it probably is”: se sembra pulizia etnica, probabilmente lo è. Se sembra talco, non si sa. Pochi giorni fa ho visto un video. C’era una ragazza molto giovane con i capelli colorati, una paralisi cerebrale, in sedia a rotelle, non verbale, con un tubo nell’ombelico, a petto nudo, con le cicatrici di una mastectomia.Leggo i commenti, vedo che molte persone scrivono che avere una paralisi cerebrale è esattamente come non averla. Una diciottenne con paralisi cerebrale può dare il cona farsi amputare, la paralisi cerebrale non è un problema, il vero problema è chi dice che non è così. A me il dubbio è venuto. Ho pensato prima a Stephen Hawking, poi a Mengele. Ho pensato che se sembra un abuso, probabilmente lo è.