Il parcheggio della vergogna | buche pozze e allagamenti Una situazione intollerabile

Grosseto, 21 gennaio 2025 – Con un poco d’acqua la macchina va giù. Eppure siamo difronte all’ospedale. Ma effettivamente anche senza la pioggia le auto e i piedi dei grossetani non riescono a salvarsi. Ilsterrato dell’ospedale Misericordia – nonostante tutte le segnalazioni e anche alle rassicurazioni fatte – è ancora in queste condizioni: sterrato, pieno die in caso di pioggia simile ad un lago. Come in questi giorni, appunto. E pensare che queldovrebbe garantire proprio posti auto per i cittadini che devono recarsi in ospedale, per visite, per accertamenti, per trovare e aiutare un caro in difficoltà o più semplicemente per andare a prendere dei farmaci. E’ un problema per le persone giovani, figuriamoci per gli anziani che – magari – hanno anche difficoltà deambulatorie.