Generali e Bpce nasce il colosso europeo dell’asset management

Leggi su Ildenaro.it

Assicurazioniannunciano la firma di un memorandum of understanding non vincolante per la creazione di una joint venture tra le rispettive società di assetInvestments Holding (Gih) e Natixis Investment Managers (Natixis Im).(attraverso Natixis Im) e Gih deterranno ciascuna il 50 per cento della società nata dalla combinazione, con equilibrati diritti di governance e controllo. In particolare, la joint venture darà vita a uno dei maggiori campioni globali con 1.900 miliardi di asset in gestione, al nono posto a livello mondiale e leader nell’assetin Europa con 4,1 miliardi di ricavi. Si tratterà di un operatore di scala rilevante nel mercato in rapida evoluzione, grazie alla presenza geografica complementare in Francia, Italia e Stati Uniti, alle competenze diversificate e all’ampia piattaforma di società affiliate e team di investimento di eccellenza.