.com - Figline Incisa: arrestato 22enne, aveva in casa cocaina e hashish

I carabinieri diValdarno hanno operato l'arresto in flagranza di reato, con l'accusa di "detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio", di un ventiduenne italiano residente nel comune diValdarno, trovato in possesso di 30 grammi die 23 grammi circa di, bilancini di precisione, coltelli, cellophane e materiale vario per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacenteL'articoloinproviene da Firenze Post.