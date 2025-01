Spazionapoli.it - Dorgu, l’esito dell’incontro con il Manchester United: esulta il Napoli

Acquistifra il Lecce e ilfare il: arriva l’ultim’ora.Ilè letteralmente scatenato in questo mercato di gennaio. Un solo acquisto chiuso (quello di Billing dal Bournemouth), ma un costante pressing per i giocatori più chiacchierati. Adesso, i fondi a disposizione derivanti dalla cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain permettono al club azzurro di avere a disposizione una cospicua somma da investire per un suo sostituto e non solo.Intriga così l’intreccio che si è creato col; controparte della trattativa per Garnacho, rivale nella corsa per. Proprio quella di oggi, è una giornata molto importante dato che gli emissari del club inglese sono in Italia per incontrare sia ilper il primo, che il Lecce per il secondo.