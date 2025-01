Ilrestodelcarlino.it - "Discarica sopra una faglia". Il sindaco scrive a De Pascale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo lo spavento per la scossa di terremoto di mercoledì 15 gennaio, ildi Finale Claudio Polletti per bloccare l’ampliamento e la riapertura dellaFeronia, società controllata da Hera spa, si appella al neo presidente della Regione Michele De. "Ho inviato – fa sapere Poletti - una comunicazione al presidente della Regione Emilia-Romagna, all’assessore regionale Irene Priolo e ai consiglieri regionali modenesi per ribadire ancora una volta ciò che avevo evidenziato al momento dell’elaborazione del piano regionale dei rifiuti: l’inadeguatezza della localizzazione della, già finita sotto 3,5 metri di acqua in occasione dell’alluvione del 1982, prossima all’epicentro del terremoto del maggio 2012 e qualche giorno fa addirittura epicentro di una scossa piuttosto significativa".