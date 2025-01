Anteprima24.it - Comune Napoli, ricorso contro sentenza su inquinamento acustico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Ildidal 2023 ha messo in campo una serie di azioni a tutela della vivibilità cittadina, in primo luogo attraverso il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana che già prevede il divieto degli strumenti di amplificazione, comunque alimentati, e l’utilizzo di strumenti di percussione sia all’esterno dei locali che per strada, fatta eccezione per le attività autorizzate per eventi”. Il giorno dopo ladel tribunale che ha condannato ildia risarcire i residenti di piazza Bellini e zone limitrofe per l’provocato dalla movida, arriva la replica dell’ente che – si precisa – è pronto a ricorrere in appello. “Inoltre – si spiega dal– l’Amministrazione ha come obiettivo l’aggiornamento della disciplina del piano di zonizzazione acustica comunale e – per il tramite dell’ufficio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio – sta approntando una normativa dedicata alla “movida”, in linea con le grandi città a livello nazionale.