Quotidiano.net - Chi è Rike Schmid, Claudia Schneider in ‘Blackout 2’

Dal 14 gennaio 2025, ogni martedì sera in prima serata su Rai 1, va in onda “Blackout 2 – Le verità nascoste”. La seconda stagione della fiction vede nuovamente protagonista Alessandro Preziosi ed è composta da 8 episodi, trasmessi per un totale di 4 serate. Nel cast ritroviamo anche, attrice che veste i panni di. Chi è l’attriceNella fiction di Rai 1 interpreta il personaggio di, un primario di pronto soccorso di origine tedesca. Donna risoluta e dal carattere forte accompagnata da saldi principi morali, viene inserita nel programma di protezione testimoni e nascosta in una baita nella Valle del Vanoi con la figlia Anita in attesa del processo. La sua vita è cambiata dopo essere stata presente e aver assistito a un omicidio camorrista a Napoli.