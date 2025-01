Puntomagazine.it - Cerimonia di benvenuto per i dipendenti assunti al Comune nel 2024

Si è volta stamane laal Palazzo Mosti per celebrare l’ assunzione di nuovialdi BeneventoBenevento, 21 gennaio 2025 – Il sindaco Clemente Mastella ha salutato, stamane, nell’aula consiliare di Palazzo Mosti i 35 nuovidaldi Benevento mediante le diverse procedure indette dal Settore Risorse Umane dall’estate fino al tardo autunno del. “Il lavoro nella pubblica amministrazione è una straordinaria palestra, un approdo professionale importante, un’esperienza di arricchimento in vista di successi professionali futuri. Non siate mai allergici al lavoro. Lo avete guadagnato nel Mezzogiorno: è sempre prezioso quando chi ha acquisito competenze importanti nel Centro-Nord o addirittura all’estero, poi abbia la possibilità di metterle a disposizione qui al Sud, che ha bisogno di intelligenze vive”, ha detto il Sindaco durante l’allocuzione di saluto ai nuovi