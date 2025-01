Ilfattoquotidiano.it - Caos treni, Salvini insiste sul sabotaggio in Aula e accusa: “Non taccio sui ritardi, ma negli anni scorsi coi ministri Pd e M5s era peggio”

con la rete ferroviaria sotto attacco, tirando in mezzo anche una vecchia dichiarazione di Matteo Renzi, ei suoi predecessori di Pd e M5s di aver fatto moltosulla percentuale diin ritardo. Usa i cantieri del Pnrr e gli scioperi come sponda per giustificarsi, riesuma perfino la vicenda Open Arms per assicurare di avere le “spalle larghe” e tira bordate al segretario della Cgil Maurizio Landini e a chi tra le opposizioni ha “le richieste di dimissioni con il ciclostile”. Il lungo silenzio di Matteosuldeifinisce dopo settimane e diverse richieste delle minoranze. Il ministro dei Trasporti presenta la sua informativa alla Camera e, un po’ a sorpresa, tiene i toni bassi. La linea è: scaricare le responsabilità.Nessun colpo di teatro, qualche attacco a testa bassa perfino l’elogio dei deputati di minoranza che “collaborano”, dice, presentando proposte e ordini del giorno.