Terzotemponapoli.com - Bruges Juve, Zambrotta: “Ottavi possibili per i bianconeri”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “per i”Bene Mbangula, Vlahovic non si discute. E attenzione ad Alberto Costa, sa fare questo. Cambiaso via? A certe cifre”, le parole dell’ex giocatore bianconerosu quella che sarà la gara di stasera contro i nerazzurriQuando lantus nel settembre del 2005 ha vinto sul, lui era il capitano. Gianlucasu La Gazzetta dello Sport parla delle prospettive bianconere in Champions in un’intervista su La Gazzetta dello Sport.DI CHAMPIONS – “L’ottavo posto del Lilla è a due punti, lantus non è così lontana dall’obiettivo: sarà importante anche la differenza reti negli ultimi 180’ controe Benfica. La squadra di Motta si è risollevata e dovrà giocare con attenzione e consapevolezza”.