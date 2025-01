Notizie.com - Bonus elettrodomestici, scopri la data del click day di febbraio, a chi spetta e come richiederlo

La Manovra 2025 ha introdotto un interessantissimodedicato all’acquisto di: vi spieghiamofunziona.La Manovra 2025 ha introdotto una novità significativa per i nuclei familiari italiani: undedicato all’acquisto di. Questa misura prevede una copertura del 30% dei costi sostenuti per l’acquisto di apparecchi con classe energetica non inferiore alla B, fino a un massimo di 100 euro per tutti i nuclei familiari. Per le famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro, il contributo massimo sale invece a 200 euro. La validità della misura è confermata per tutto il corso del 2025.ottenere il2025? – notizie.comIl Governo ha stabilito che le modalità operative di questa iniziativa verranno definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.