Oasport.it - Australian Open, Sabalenka sconfigge la paura e batte Pavlyuchenkova: è semifinale con Badosa

Pronostico rispettato ma con che fatica. Arynaè inagli2025: vittoria sofferta contro Anastasya, numero 27 del seeding, che ha reso la vita difficile alla bielorussa dal secondo set in poi, con la prima della classe capace di uscire dal momento difficile al servizio. 6-2 2-6 6-3 in quasi due ore e diciannovesima partita in fila vinta a Melbourne Park: ora per lei Paula.Il bilancio fino ad oggi era favorevole alla russa, ma l’ultimo scontro risaliva a oltre tre anni e mezzo fa, al Roland Garros 2021. Congià forte ma meno solida di oggi, e ci mette quattro giochi a mettere in chiaro le cose con il suo tennis pesante da contrastare: break immediato e fuga in pochi minuti, tanto da salire sul 4-1 e chiudere la frazione strappando di nuovo il servizio alla sua avversaria.