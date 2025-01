Ilrestodelcarlino.it - Assemblea pubblica sull’ambiente. Le idee di tutti per la città di domani

Sostenibilità ambientale, energie rinnovabili, rifiuti, infrastrutture e sanità, saranno gli argomenti al centro dell’incontro politico che avrà luogo sabato prossimo dalle 9.30 nella sala congressi del Kursaal di Grottammare. Un evento che si articolerà in tre momenti:plenaria con interventi liberi, formazione di tavoli tematici e infine la conclusione dei lavori con la produzione di un documento finale. "Parlare di costa non significa parlare esclusivamente di turismo, ma di viabilità, di ambiente e soprattutto di sanità, che proprio nel periodo estivo trasforma il suo solito stato di grave difficoltà in criticità prossima al collasso – affermano gli organizzatori - significa parlare di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di parco marino, di pesca e di uso efficiente dell’energia per le famiglie di emergenza idrica di futuro della viabilità e chiarire quale strada percorrere e quale sia la più fattibile".