Art City è già a Bologna | le anticipazioni

, 21 gennaio 2025 – Si fa già il conto alla rovescia per l’evento artistico dell’anno: dal 6 al 16 febbraio 2025, torna Artcon la sua tredicesima edizione, un programma di mostre, eventi e iniziative promosso dal Comune di, in collaborazione conFiere (7-9 febbraio 2025) in occasione di Arte Fiera. Il coordinamento è affidato al Settore Musei Civici diArea Arte Moderna e Contemporanea, sotto la direzione artistica di Lorenzo Balbi. Il programma speciale di Art2025, intitolato Le Porte della città, esplorerà i vari accessi alla città, fisici e simbolici, attraverso un circuito di opere e installazioni in relazione alle dieci Porte ancora esistenti e al loro anello di otto chilometri intorno al centro. Ogni Porta ospiterà un progetto artistico, invitando il pubblico a scoprire, passo dopo passo, le molteplici espressioni dell'arte contemporanea, integrandole con la storia della città.