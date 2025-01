Unlimitednews.it - Al Policlinico San Marco di Bergamo robot per la chirurgia assistita

(ITALPRESS) – Si chiama Hugo RAS (ic Assisted Surgery) ed è ilper larecentemente acquisito dalSan(Gruppo San Donato). IlSanè il primo ospedale bergamasco a dotarsi di questa tecnologia, tra le più avanzate attualmente disponibili: verrà utilizzata per interventi digenerale, oncologica, bariatrica e per interventi urologici.Questo nuovo sistemaico, frutto di tecnologie all’avanguardia e innovative, è costituito da tre strumentazioni principali: i bracciici modulari e flessibili che intervengono sul campo operatorio guidati dal chirurgo attraverso una consolle e un potente sistema di magnificazione delle immagini operatorie in 3D (ingrandite fino a 10 volte) che garantisce altissime performance di precisione e accuratezza.