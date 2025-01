Inter-news.it - Acerbi inaffidabile, ora serve mercato! L’Inter e le sue ambizioni

Francescosalterà anche la partita tra Sparta Praga e Inter. Il difensore ha fatto personalizzato ieri e oggi non partirà in trasferta.assolutamente un movimento sul, da qui dipendono le. INFORTUNI – A giugno l’operazione per pubalgia, a luglio l’inizio del ritiro rinviato per recuperare al 100% la condizione fisica. Francescosta vivendo una stagione travagliata e non riesce proprio a rientrare in campo. Il difensore salterà Sparta Praga-Inter, non partirà questo pomeriggio per la trasferta ceca a causa di un altro stop muscolare. Ha svolto lavoro personalizzato ieri ed oggi non è migliorata la sua situazione. Dal 20 ottobre, giorno della partita con la Roma,ha disputato appena tre partite. Solo una da 90 minuti con il Napoli, poi 15 minuti col Verona e prima 27 all’Olimpico contro i giallorossi.