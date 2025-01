Gamberorosso.it - Uno dei più bravi sommelier italiani lavora in un'enoteca di quartiere che riserva molte sorprese

Per chi è legato al mondo del vino e a quello della ristorazione di qualità, Valerio Capriotti è un nome noto per le sue moltissime esperienze a Roma e in Sicilia. Partito nello storico Uno e Bino ha trascorso diversi anni in Sicilia occupandosi della cantina del Duomo di Ragusa, con Ciccio Sultano. Rientrato nella Capitale lo abbiamo visto da Roscioli, Ercoli, Baccano, ma anche impegnato in una distribuzione di vino.Valerio CapriottiA un certo punto lo avevamo perso un po' di vista, ma poi è risbucato fuori in un locale di, in quell'area della città chiamata Trionfale, non distante dagli studi legali che circondano piazzale Clodio, dall'andirivieni degli studi televisivi e radiofonici della Rai, dai flussi turistici dei Musei Vaticani e dalla più modaiola Prati. Nonostante questa vicinanza con alcuni degli snodi più popolati da pubblici molto orientati, Trionfale riesce a mantenere integra la sua identità popolare.