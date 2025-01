Torino c’è un cinghiale sulla pista d’atterraggio | volo Ryanair dirottato su Malpensa

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo vari minuti di attesa l’aereo è stato costretto a cambiare destinazione e i passeggeri sono stati trasferiti acon delle navette. L’animale è salvo.Unha oltrepassato le reti di recinzione dell’aeroporto di Caselle Torinese “Sandro Pertini” arrivando, incredibilmente, fino alla. L’episodio è accaduto lo scorso sabato e ad accorgersi dell’animale, nel giro di poco tempo, sono stati alcuni passanti e tecnici aeroportuali addetti allo scalo, che hanno avvisato il personale che ha immediatamente attivato uno stato di allerta per motivi di sicurezza. I tecnici della Sagat hanno poi fatto allontanare l’animale.Interrogativi sulle misure di sicurezzaUndecollato a Brindisi e diretto all’aeroporto di Caselle Torinese è statoverso l’aeroporto di Milano-, dopo avere atteso per vari minuti il via libera per l’atterraggio.