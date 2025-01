Biccy.it - Tony Effe batte Fedez nelle pagelle di Sanremo 2025: cosa hanno scritto i giornalisti

Ledelle canzoni del Festival distanno uscendo online e in questo articolo ho deciso di fare un focus su due rivali che si scontreranno proprio su quel palco:. I due, a suon di dissing, la scorsa estate se le son dette di tutti i colori e fra qualche settimana torneranno a sfidarsi, a suon di musica, nella classifica dell’Ariston.canzoni del Festival di, promossi e bocciati https://t.co/gQoVowXaVO #— BICCY.IT (@BITCHYFit) January 20,cheperòlesono tutti concordi: al primo ascoltodiLa Gazzetta del Mezzogiorno“– Battito: «Ti porterei in terapia/solo per farti capire il male che fai». L’incipit del brano, firmato insieme a Federica Abbate (l’autrice che vanta più canzoni in gara quest’anno), Alessandro La Cava e Cripo, dà subito l’idea che il messaggio è rivolto sì, alla depressione, ma non solo.