Inter-news.it - Sucic e l’Inter sono a un passo dal sì definitivo: i dettagli!

Leggi su Inter-news.it

Petarsi avvicina sensibilmente al. Il croato ha trovato un accordo con i nerazzurri per il trasferimento a Milano: ora manca davvero poco al matrimonio.IL PUNTO – Petarha accettato la proposta contrattuale del. Come riportato da Fabrizio Romano, la Dinamo Zagabria sta ora discutendo con i nerazzurri i termini di un accordo per il passaggio del calciatore croato a Milano. L’eventuale trasferimento avverrebbe a giugno, dunque prima dell’inizio del Mondiale per Club.lo ha scelto con convinzione: sarà lui il prossimo centrocampista a disposizione di Simone Inzaghi. Per la definizione formale dell’intesa, vi sarà ancora da attendere qualcheulteriore.Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (a undal sì: i!)© Inter-News.