Social Media per PMI | quanto sono importanti?

Nel mondo digitale di oggi, irappresentano per le PMI uno strumento imprescindibile per crescere e rimanere competitivi. Inetwork nonsolo una piattaforma di comunicazione tra individui, madiventati una risorsa strategica per l’espansione del business, il rafforzamento del brand e il miglioramento del coinvolgimento con il pubblico.Tuttavia, non basta semplicemente aprire un account su Facebook o Instagram e pubblicare qualche contenuto sporadico: per avere successo, è fondamentale seguire un piano di marketing ben strutturato, ottimizzato e costantemente monitorato. In generale, si consiglia di destinare al Digital Marketing tra il 7% e il 15% del fatturato affidandosi a professionisti del settore, come una Web Agency Roma specializzata, per evitare errori che potrebbero compromettere la reputazione e i risultati aziendali.