Cityrumors.it - Sinner spaventa gli italiani: il malore improvviso alla fine del secondo set. Poi scrive un’altra pagina epica agli Australian Open

Leggi su Cityrumors.it

Prima ildelset, che ha fatto preoccupare tutti, poi la rimonta incredibile. Altra vittoria di JannikIn questi ultimi anni, Jannikha dato più volte prova aglidella sua tenacia, della sua forza di volontà e soprattutto della sua concentrazione, tre qualità che gli stanno permettendo di rimanere al posto numero 1 del ranking ATP. Non sempre, però, tutto va nel migliore dei modi e durante il match di poche ore fa contro il danese Holger Rune il campione altoatesino ha accusato unche ha fattore tutti.gli: ildelset. Poi(cityrumors.it / ansafoto)Nel match valevole per gli ottavi degli Australian Open, infatti, Jannikha dovuto affrontare unche si è palesato in un evidente ed incontrollabile tremoremano, scena che ha subitoto tutti.