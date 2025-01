Anteprima24.it - Scomparsa Antonio Zerrillo, i messaggi di cordoglio della politica

Tempo di lettura: 2 minuti“La notiziadimi rattrista profondamente. È stato un protagonistanascita di Forza Italia a Benevento, ricoprendo il ruolo di primo segretario cittadino con impegno e passione, in un momento storico in cui il partito muoveva i suoi primi passi anche grazie alla guida dell’allora coordinatore provinciale, on .Fulvio Martusciello. Il suo contributo resterà un riferimento per la nostra comunità.Esprimo la vicinanza mia e di tutto il partito ai suoi familiari in questo momento di dolore”, così in una nota Francesco Maria Rubano, segretario provinciale e deputato di Forza Italia.“Era un pionierelibertà. Ladiè una notizia che ci lascia un profondo senso di malinconia per i tanti ricordi che riaffiorano”, – così Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ricordando con affetto la figura di