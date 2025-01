Lanazione.it - Podismo, tutto pronto per il trofeo Nave

Firenze, 20 gennaio 2025 –per il 44°, che il prossimo 25 gennaio richiamerà almeno 600 partecipanti da tutta la Regione ma non solo. La partenza è fissata presso la Palestra Botticelli, in via Gran Bretagna a Firenze. L’evento, patrocinato dal Comune di Firenze e dal Comune di Bagno a Ripoli, si conferma una tradizione consolidata, ma con alcune novità pensate per accrescere l’attrattiva e migliorare i servizi offerti agli atleti, mantenendo comunque costi di iscrizione accessibili. Il programma della manifestazione prevede tre percorsi distinti: Il percorso classico di 16 km, con un dislivello di circa 300 metri, ideale per chi cerca una sfida tecnica e coinvolgente, in versione si competitiva che non competitiva. La “Scalata al Convento”, giunta alla settima edizione, che propone un impegnativo percorso di 25 km con un dislivello di 635 metri.