Oroscopo Febbraio | Acquario

Life&People.it 21 gennaio – 19Caro, Buon compleanno! La tua stagione parte alla grande con una rigenerante congiunzione tra Sole e Plutone, che ti dona energia e determinazione per affrontare il 2025. Fino a metà mese, il tuo pensiero laterale sarà la tua arma vincente, aiutandoti a individuare opportunità e a reinventarti. Da metà mese, però, con Mercurio in Pesci, il focus si sposterà sulle tue risorse emotive: impara a rallentare e a prenderti cura di ciò che ti nutre interiormente. Venere in Ariete aggiunge un tocco di vivacità alle relazioni e alle conversazioni, invitandoti a esplorare nuove dinamiche, mentre il prolungato transito di Marte in Cancro ti richiama a prenderti cura del tuo benessere fisico. È il momento di bilanciare l’energia mentale con quella corporea.