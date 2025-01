Ilnapolista.it - Napoli, mercato in fase di stand-by, il Napoli non vuole buttare i soldi (Sky Sport)

Ildelè indi-by, ilnon(Sky)Luca Marchetti, esperto di calcio, fa il punto sulle manovre deldopo la partenza di Kvaratskhelia che è un calciatore del Psg.Dice Marchetti:«Se ilpuò prendere Garnacho, lo prende. Garnacho ha vent’anni ma non è considerato un giovane. È un grande giocatore. Ilse può prenderlo, lo prende. Ma non alle condizioni del Manchester United. Il clubfare un investimento su un giocatore molto forte. Allo stesso tempo, però, ilnon deve prendere per forza un giocatore perché ha Neres. Conte lo ha detto chiaramente:calciatori pronti. Anche in altre zone del campo. Al momento Frattesi e Pellegrini sono due piste che si sono raffreddate. Frattesi possiamo dire che è una pista arenata.