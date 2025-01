Ilrestodelcarlino.it - Montecalvo fa il pieno. Tris del Montemilone

AVIS 2 OSTERIA NUOVA 0 AVIS : Scotti, Di Addario, Berti, Fontanesi, Persici, Liera, Cocchi, Fraternali (40’ pt Balducci), Mema (44’ st Lobati) , Saltarelli, Innocentini. All. Scotti. OSTERIA NUOVA: Sanchioni, Paduano (30’ st Fraternali), Baldini Matteo, Baldini Federico, Bonci (44’ st Scipioni), Toure, Nesi Andrea, Paoli, Ordonzelli, Elezai, Manca. All. La Volpicella. Arbitro: Houssam di Pesaro. Reti: 7’ st Di Addario, 50’ st Balducci. L’AVISritorna alla vittoria su un indomito Osteria Nuova che non si è mai dato per vinto. Con questo successo la squadra fogliense riduce il distacco dalla capolista San Costanzo. Per quanto riguarda la cronaca: errore di Liera al 15’, ne approfitta Ordonzelli che con un gran destro impegna severamente Scotti. Al 35’ Fontanesi spreca una buona occasione non servendo il solissimo Mema.