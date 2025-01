Ultimouomo.com - Makhachev non suda neanche

Leggi su Ultimouomo.com

Cambiamenti dell’ultimo minuto, record storici, incontri di altissima qualità. UFC 311, andato in scena sabato notte all’Intuit Dome di Inglewood in California, ha mantenuto le promesse, offrendo uno spettacolo incredibile. Questo, nonostante Islamabbia visto sostituito il suo rivale Arman Tsarukyan giusto la notte prima dell’incontro, per problemi alla schiena probabilmente dovuti a un taglio del peso estremo. L’allievo di Khabib Nurmagomedov ha difeso per la quarta volta la sua cintura, record assoluto nella divisione dei pesi leggeri UFC (superando così proprio Khabib, oltre a campioni come Benson Henderson).Tsarukyan ha lasciato il posto a un redivivo Renato “Moicano” Carneiro, che aveva ritrovato un buonissimo stato di forma nelle ultime uscite, nelle quali aveva collezionato 4 vittorie.