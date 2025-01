Oasport.it - LIVE Sinner-Rune 6-3, 3-6, 6-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: colpi di scena a non finire

DI SONEGO-TIEN DALLE 4.306.45 Adesso, per, la difficoltà nel quarto set sarà quella di servire per secondo. Quandoè avanti nel punteggio, diventa difficile da arginare.L'azzurro sta mettendo una bustina di integratori nell'acqua.sembra stare un po' meglio dopo l'intervento del medico, con tanto di rientro negli spogliatoi per una visita. Non sappiamo però la natura del malessere accusata. Vedremo se ne parlerà a fine partita.6-3 Ace al centro. Jannikai aggiudica il terzo set e si porta sul 2-1 dopo 2 ore e mezza di una partita in cui sta succedendo di tutto.40-0 In rete il rovescio lungolinea di.30-0 Ace al centro del n.1.15-0 Benecon il rovescio lungolinea, lungo il diritto del n.13.6.