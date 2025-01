Iltempo.it - "L'età dell'oro è tornata". La promessa di Trump agli Usa

Donaldha presentato l'America che verrà nei primi due minuti del suo intervento da nuovo presidente degli Stati Uniti. È stato quando ha detto: «da questo momento è cominciata l'età'oro americana». E poi: «il declino è finito». Per aggiungere: «L'America sarà presto più grande, più forte ed eccezionale come non lo è mai stata prima». Infine il riferimento al «ritorno'America». Ogni passaggio ha scatenato l'entusiasmoa platea che affollava la Rotonda del Campidoglio, scelta per il giuramento al posto del West Front di Capitol a causa'ondata artica che ha attraversato Washington.ha presentato un'America dorata, in cui «l'inflazione calerà», i «prezzi crolleranno», l'occupazione crescerà, e lanciato un avvertimento al mondo riguardo ai dazi: non li applicherà fin dal primo giorno, come ha rivelato il Wall Street Journal, ma arriveranno.