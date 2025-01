Tvplay.it - Lazio scatenata, pronto lo scippo al Napoli: centrocampista in chiusura

Lapronta a piazzare un colpo di mercato. Imminente loai danni del: ilè in arrivo.La rotonda vittoria ottenuta ieri ai danni del Verona ha restituito serenità alla, risalita al quarto posto a spese della Juventus. I biancocelesti considerano alla portata la qualificazione alla prossima edizione della Champions e, entro il 3 febbraio, proveranno a regalare a Marco Baroni rinforzi di qualità così da aumentare la competitività della rosa e fornire all’allenatore maggiori opzioni di scelta. A beneficiare di innesti, in particolare, sarà il reparto di centrocampo rimasto orfano di un elemento di grande esperienza come Matis Vecino (out per infortunio).loalin– TvPlay.it (Ansa)Il club, per sostituirlo, ha messo nel mirino due talenti in rampa di lancio.