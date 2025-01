Tuttoandroid.net - La One UI 7 potrebbe aver bisogno di un po’ più di tempo

Leggi su Tuttoandroid.net

L'ultimo aggiornamento della One UI suggerisce che la versione stabile della One UI 7 non è ancora pronta per il lancio pubblico.L'articolo La One UI 7di un po’ più diproviene da TuttoAndroid.