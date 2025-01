Liberoquotidiano.it - "Jacqueline non lo avrebbe mai fatto": scoppia la polemica sul cappello di Melania, ecco perché

"È una donna bella, elegante, sofisticata. Nascondere il suo viso sotto un grandea falde larghe mi sembra esagerato, quasi fuori luogo, chissà, forse per attirare l'attenzione. Non è da lei, è sempre stata misurata, equilibrata nella scelta dei suoi look". È quanto ha dichiarato all'Adnkronos Stefano Dominella, presidente della maison Gattinoni, commentando l'outfit, firmato Adam Lippes, della first ladyTrump scelto per l'insediamento del marito alla Casa Bianca. "Kennedy, 'signora dell'eleganza assoluta - aggiunge Dominella- nonmai indossato una falde larghe. Sapeva attirare l'attenzione con un semplice e coloratissimo 'pillbox hat'". Nei giorni scorsi era scattato un vero e proprio toto-abito riguardo l'outfit chesceltoTrump in occasione dell'insediamento di suo marito a 47esimo presidente degli Stati Uniti.