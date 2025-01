Indoor Series di Tiro con l’Arco, l’Italia conquista cinque medaglie nella tappa di Nimes

Leggi su Ilfaroonline.it

stagione invernale delconsale ancora sul podio. Lo fa conAzzurri in garadinelle.Lucilla Boari, Lorenzo Gubbini, Simone Barbieri, Pietro Ghibaudi e Luigi Porta mettono la medaglia al collo.Matteo Borsani, invece, arriva ai piedi del podio.Boaril’argento in una difficile finale disputata con la britannica Penny Hayle. L’Azzurra pareggia il primo set per 30-30 poi perde il secondo periodo con 30-38 in tabellone. Il quarto fa 30-29 per un punto e in mezzo c’è l’altro pareggio avuto per 30-30. L’arciera tricolore perde per 6-2.gara dedicata ai giovani, Lorenzo Gubbini, classe Under 21, mette il bronzo al collo battendo Mattia Corgiat, in una finale tutta italiana. Il punteggio finale è quello di 149-148.