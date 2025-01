Liberoquotidiano.it - "In Italia sì, in Vaticano no". Papa Francesco e i migranti, travolto dopo Fazio

Diceche «inl'età media è di 46 anni: non fa figli», dunque «faccia entrare i». Ilfa il, il suo magistero non si discute, ma questa non è una questione teologica, è un appello che aspira a diventare una linea di “policy” per il governo, allora diventa discutibile. Bergoglio è un uomo dalle idee spesso spiazzanti, ma quando dipinge un mondo “no border”, senza confini, aperto alle ondate migratorie - e ai trafficanti di esseri umani - mette sul tavolo un tema che passa dal Vangelo al Governo, dal Disegno divino al Disegno di Legge. Se l'idea dipotesse diventare prassi, sarebbe già realtà, ma il problema dell'ingresso deie della loro integrazione è il numero uno nell'agenda delle democrazie e delle società secolarizzate, si sta complicando proprio perché molti Stati hanno spalancato i confini senza pensare alle conseguenze inattese.