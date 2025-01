Oasport.it - F1, il primo giorno di Hamilton in Ferrari: “Lo ricorderò per sempre. Comincia una nuova era”

Lewishato ufficialmente la sua avventura in rosso, presentandosi oggi a Maranello per il suodi lavoro da pilota della. Il fuoriclasse britannico sette volte campione del mondo di F1 si è recato al quartier generale della Rossa per conoscere meglio gli ingegneri con cui lavorerà nei prossimi anni e visitare i vari dipartimenti del Reparto Corse.Il quarantenne nativo di Stevenage, accolto in mattinata dal team principal Frederic Vasseur e dal CEO Benedetto Vigna, ha iniziato ad effettuare anche alcune prove come per esempio quella relativa al sedile e alla disposizione dei pulsanti sul volante, in attesa di prendere parte ad altri briefing tecnici nella giornata di domani. Il debutto in pista a Fiorano è atteso mercoledì 22 gennaio, in base alle ultime indiscrezioni.