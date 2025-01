Panorama.it - Eleganza da vivere

L’secondo Giorgio Armani torna a brillare sulle passerelle della Milano Fashion Week, in una collezione Autunno Inverno 2025 che celebra la libertà di espressione e il lusso senza costrizioni. «da» è il motto che ha guidato una proposta capace di reinterpretare il concetto stesso di formalità maschile, abbracciando un disinvolto equilibrio tra tradizione e modernità.Le silhouette raccontano una nuova fluidità: i cappotti e i soprabiti si allungano per avvolgere il corpo con morbidezza, mentre giacche, camicie e pantaloni si liberano da strutture rigide per diventare più confortevoli e versatili. Uno dei dettagli più interessanti è la presenza dei gilet zippati, dal taglio sportivo, che con audacia trovano posto anche sotto il tuxedo, dimostrando come il mix tra formale e informale possa essere interpretato con sicurezza e leggerezza.